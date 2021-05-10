Автор книги о коррупции в России рассказала о кличке Путина 5 10.05.2021, 11:00

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Топ-руководители РФ использовали при обсуждении бизнеса псевдонимы.

В начале мая издание Finanсial Times cобщило, что российские миллиардеры подали иски в Лондонский суд на Кэтрин Белтон, автора книги "Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и завоевывает Запад". Среди истцов Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, Шалва Чигиринский и корпорация Роснефть (это не коллективный иск), пишет liga.net.

Один из инсайдеров Белтон, рассказал примечательную деталь, что топ-руководители РФ использовали при обсуждении бизнеса псевдонимы. "Никнейм" Путина – "Михаил Иванович", Ковальчука – "Косой", Миллера – "Солдат", Тимченко – "Гангрена".

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