Политзаключенный Сергей Петрухин сегодня празднует день рождения 4 10.05.2021, 11:07

Сергей Петрухин

Белорусы будут свободы!

Бресткий блогер, автор ютуб-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Петрухин сегодня празднует свой день рождения.

Сергей занимался освещением тем, связанных со строительством вредного аккумуляторного завода под Брестом, боролся против коррупции и рассказывал о проблемах социального характера.

Против блогера сфабриковали дело и приговорили к трем годам лишения свободы за «организацию и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти».

Напомним, в 2019 году Сергею Петрухину вручили Национальную премию «Хартии-97» за защиту прав человека. На вручение он сказал: «Мы продолжим борьбу за перемены и будем вести ее, пока наша страна не станет нормальной».

Адрес для писем:

Тюрьма №4, 212011, Могилев, Крупской, 99А

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».