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Аналитик о декрете Лукашенко: Противоречивое решение с точки зрения безопасности

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  • 10.05.2021, 11:07
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Аналитик о декрете Лукашенко: Противоречивое решение с точки зрения безопасности
фото: тасс

Члены Совбеза получают хорошие возможности.

Об этом в эфире «Радыё Свабода» заявил политический обозреватель Виталий Цыганков.

— Возможно, декрет - это и способ показать силовикам, насколько он им доверяет. Насколько доверяет не какому-то одному человеку, а всем членам Совета Безопасности. И некий коллективный орган после его гибели введет чрезвычайное положение, защитит Беларусь от врага.

Если брать абстрактно, если в диктатуре правитель отдает право каким-то другим управлять, в любой другой абстрактной ситуации, то эти люди получают хорошие возможности. И это противоречивое решение Лукашенко с точки зрения его личной безопасности.

Лукашенко читает документы спецслужб, а там — о том, что о нем говорят люди. А то, что они говорят, мы и в эфире не можем повторить. И у него складывается картина мира, что кругом враги, которые хотят лишить его жизни, — считает политический обозреватель.

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