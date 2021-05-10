В Гродно 9-летний мальчик получил травму руки во время выступления военных 8 10.05.2021, 11:12

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фото: vgr.by

Во время мероприятия были запущены дымовые шашки.

Возле Кургана Славы в Гродно в День Победы был праздник, с показательными выступлениями военных. Читательница рассказала tut.by, что ее девятилетний сын получил травму руки «во время запуска дымовых шашек».

Судя по праздничной программе, с 11.40 до 13.45 возле Кургана Славы проходил концерт духового оркестра 6-й механизированной бригады и творческих коллективов Гродненского городского центра культуры. Местные СМИ сообщают, что военнослужащие показали военную технику, несколько выступлений, а потом угощали солдатской кашей.

Жительница Гродно Анастасия была на празднике c девятилетним сыном.

— Смотрели показательное выступление каких-то военных ребят. Они показывали, как умеют стрелять, запускали какие-то дымовые шашки, были слышны «взрывы». Из выступавших запомнился парень в необычной камуфлированной одежде — «в лохмотьях», он был ближе всего к нам.

Анастасия говорит, что пустила ребенка поближе к ограждению (за него он не заступал), в первый ряд — чтобы ему было лучше видно.

— Меня от сына отделяло примерно три ряда людей. Я не выпускала из поля зрения его куртку. В какой-то момент «взрывы» раздались ближе. Я заметила, что взрослые стали уводить из первых рядов маленьких детей — они заплакали. Мой ребенок тоже стал отходить. Подошла поближе — показывает руку и плачет, — рассказывает мама. — Я повела его в ближайшую скорую помощь, там рану обработали и сказали, что это ожог.

Мальчик матери пояснил, что почувствовал только резкое жжение в руке во время показательного выступления военных.

Женщина говорит, что пыталась найти у Кургана Славы ответственных за мероприятие, но ничего не вышло.

Ближе к вечеру семья съездила в травмопункт Гродненской областной детской клинической больницы и зафиксировала происшествие. В справке (есть в редакции) указано, что у мальчика ушибленная ссадина правой кисти. Там же отмечено: «Сообщено в УВД».

Анастасия обеспокоена произошедшим.

— Там были дети ниже моего ростом. А если бы что-то попало другому ребенку в глаз? Возможно, зрителей не отвели на достаточное расстояние? Это опасно. Обидно, что такой прекрасный день был омрачен. В следующий раз я подумаю, идти или не идти на праздник.

Родители мальчика объясняют, что у них претензий нет, но хотели бы чувствовать себя в безопасности при проведении таких мероприятий.

В Министерстве обороны журналистам пока не удалось получить комментарий. Связаться с организаторами праздничных мероприятий также не удалось.

Журналисты также пообщались и с другими родителями, бывшими на празднике. Они отметили, что было шумно и слишком близко к зрителям, возможно из-за этого некоторые дети, испугавшись, заплакали.

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