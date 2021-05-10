Ученые раскрыли интересный секрет византийской торговли 10.05.2021, 11:20

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В этом археологам помогла находка в пустыне Негев.

В пустыне Негев в южном Леванте (Израиль) на месте древних поселений обнаружили много обломков раковин морских моллюсков, из чего ученые сделали вывод, что уже тогда люди умели консервировать их, чтобы они не портились при долгой транспортировке. Об этом рассказывает Journal of Archaeological Science (перевод - «Апостроф»).

В римско-византийском Средиземноморье употребление в пищу морских моллюсков, было нормой, но их нужно было как-то хранить при перевозке.

Инбар Кталав из Хайфского университета совместно с коллегами из Великобритании и Германии, исследовали недавно обнаруженные обломки раковин моллюсков на стоянках в пустыне Негев, расположенных вдалеке от моря.

Археологи извлекли вручную фрагменты раковин в исследуемых поселениях, обнаружив 669 обломков, из которых 479 происходили из Средиземного моря, 144 - из Нила, 46 - из Красного моря. 418 образцов были получены из византийских слоев, а 237 - из раннеисламских.

Доставка из этих мест до поселений в южном Леванте заняла бы минимум несколько дней, поэтому торговцам было необходимо сохранить скоропортящийся товар. Видимо, с этой целью их и начали консервировать.

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