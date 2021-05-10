«Как же хочется верить в то, что вот такое празднование 9 мая канет в лету вместе с синими пальцами»1
- 10.05.2021, 11:49
- 2,442
И больше никакой военной техники в городе не будет.
Писательница Евгения Пастернак в «Фейсбуке» поделилась своими впечатлениями от 9 мая в Минске.
«9 мая
Пожалуйста, больше никогда!
Как же хочется верить в то, что вот такое празднование 9 мая канет в лету вместе с синими пальцами.
Что в нашей жизни больше никогда не будет этой фальши, этих согнанных массовок, этих чудовищных сценариев, этого пафоса и агротреша.
Мечтаю, что в следующем году мы обложим танк у дома офицеров цветами, засунем букет ему в дуло и напишем, что: «Больше никогда!»… И больше никакой военной техники в городе не будет.
В городе появилось много красивых флагов и граффити.
А вчера выяснилось, что если сфотографировать ночью знаменитую перекрашенную брестскую башню, то получается БЧБ.
Вот как-то так жизнь и проступает через все наносное.
Сегодня 9 мая. Мы помним. Мы скорбим. Мы не допустим повторения.
Жыве Беларусь!» — написала Евгений Пастернак.