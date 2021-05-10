«Как же хочется верить в то, что вот такое празднование 9 мая канет в лету вместе с синими пальцами» 1 10.05.2021, 11:49

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Евгения Пастернак

И больше никакой военной техники в городе не будет.

Писательница Евгения Пастернак в «Фейсбуке» поделилась своими впечатлениями от 9 мая в Минске.

«9 мая

Пожалуйста, больше никогда!

Как же хочется верить в то, что вот такое празднование 9 мая канет в лету вместе с синими пальцами.

Что в нашей жизни больше никогда не будет этой фальши, этих согнанных массовок, этих чудовищных сценариев, этого пафоса и агротреша.

Мечтаю, что в следующем году мы обложим танк у дома офицеров цветами, засунем букет ему в дуло и напишем, что: «Больше никогда!»… И больше никакой военной техники в городе не будет.

В городе появилось много красивых флагов и граффити.

А вчера выяснилось, что если сфотографировать ночью знаменитую перекрашенную брестскую башню, то получается БЧБ.

Вот как-то так жизнь и проступает через все наносное.

Сегодня 9 мая. Мы помним. Мы скорбим. Мы не допустим повторения.

Жыве Беларусь!» — написала Евгений Пастернак.

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