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Пропавшего на охоте бывшего главврача больницы, где лечили Навального, нашли живым

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  • 10.05.2021, 11:59
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Пропавшего на охоте бывшего главврача больницы, где лечили Навального, нашли живым
Александр Мураховский
Архивное фото AP

Он сам вышел к людям.

В России пропавшего министра омского здравоохранения Александра Мураховского нашли живым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — говорится в сообщении.

Мураховский пропал днем 7 мая, он уехал на квадроцикле в лес и не вернулся. На следующий день его знакомые обратились в полицию. Позднее квадроцикл нашли на расстоянии в 6,5 км от места, где чиновника видели в последний раз.

Ранее чиновник занимал пост главврача омской больницы скорой помощи №1, куда после отравления привезли Алексея Навального. Мураховский отказывал близким оппозиционера в его транспортировке, а также отрицал факт отравления политика.

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