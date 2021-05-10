Пропавшего на охоте бывшего главврача больницы, где лечили Навального, нашли живым 7 10.05.2021, 11:59

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Александр Мураховский

Архивное фото AP

Он сам вышел к людям.

В России пропавшего министра омского здравоохранения Александра Мураховского нашли живым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — говорится в сообщении.

Мураховский пропал днем 7 мая, он уехал на квадроцикле в лес и не вернулся. На следующий день его знакомые обратились в полицию. Позднее квадроцикл нашли на расстоянии в 6,5 км от места, где чиновника видели в последний раз.

Ранее чиновник занимал пост главврача омской больницы скорой помощи №1, куда после отравления привезли Алексея Навального. Мураховский отказывал близким оппозиционера в его транспортировке, а также отрицал факт отравления политика.

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