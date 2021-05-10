Стало известно, куда направлялся задержанный США крейсер с российским оружием 3 10.05.2021, 12:17

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Фото: U.S. 5th Fleet / Twitter

Поставки оружия связывают с ИГИЛ.

Судно, которое в северной части Аравийского моря задержал американский ракетный крейсер USS Monterey, вероятно, следовало из Ирана в Йемен.

Об этом The Associated Press сообщили в минобороны США, пишет "Гордон".

По данным собеседника агентства, расследование показало, что российское и китайское оружие перевозили для хуситов, несмотря на эмбарго, которое ввел Совбез ООН. В минобороны США связывают поставки оружия с ИГИЛ.

Американские военные сообщали, что задержали парусник без опознавательных знаков 9 мая.

На судне, по данным американского флота, были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки и гранатометы, а также усовершенствованные оптические прицелы. Оружие изъяли, экипаж допросили, а после этого – отпустили.

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