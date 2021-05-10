В белорусских семьях родился новый тост: «За новую победу!» 10.05.2021, 12:35

Мы достойные наследники нации партизан и победителей.

Telegram-канал «Ник и Майк» подводит краткие итоги 9 мая 2021 года.

- Основной вывод - хунте синепалого при всем напряжении административного ресурса и репрессивного аппарата так и не удалось узурпировать и приватизировать День Победы.

Наследникам идеологии фашизма в его новой дешевой колхозной форме - лукашизм - не удалось выйти за рамки праздника в концлагере для администрации концлагеря.

Если в год «народного единства» достойный праздника за колючей проволокой народ определяется по спискам немногочисленных лояльных и после тщательного досмотра на КПП, то это точно фиаско. Которое сам дед и подтвердил. «Все те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, кого сегодня нет, которые имеют другую точку зрения» - это прямая констатация, что нас даже больше 97 процентов.

Речи агрофюрера на мероприятиях не носили четкой смысловой нагрузки. Синее небо и желтое солнце - это все, что может пообещать политический труп.

Непонятно к кому обращенный и запоздалый на 9 месяцев призыв остановить конфликт в обществе. Неужели узурпаторской заднице все же неуютно на своих же штыках сидеть?

Так уходи. Акт о капитуляции подписан.

Венок тоже получился на загляденье - от самого себе самому себе. Правильно, других не будет. Можно, конечно, воспользоваться советом Дмитрия Болкунца и инсценировать свою смерть. В духе «Осени патриарха» получится, но синепалый же не читает умных книг. Вообще никаких, кроме Чергинца-старшего, не читает. Это как раз соответствует уровню понимания настоящей литературы. Как нацистский режим в Германии соответствует пониманию президентской республики.

Мы же отметили День Победы по-своему. У нас было самое главное - свобода и искренность. От возложения цветов на истинных белорусских героев той войны - Василя Быкова, Владимира Короткевича, Петра Машерова (память о которых хунта так старательно пытается уничтожить), до многочисленных встреч во дворах, праздничных гуляний, акций диаспоры и, конечно же, нашего праздничного салюта. Спасибо всем, кто поддержал и принял участие. Спасибо тем, кто освещал мероприятия победителей, тем, кто троллил хунту оккупантов.

Мы не дали себя разделить и загнать в гетто. Мы - вместе. Мы - не нация рабов. Мы достойные наследники нации партизан и победителей!

Победили фашизм - победим и лукашизм!

P.S. В белорусских семьях родился новый тост: «За новую победу!»

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