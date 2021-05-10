Радуница-2021: что можно делать в этот день и народные приметы 10.05.2021, 12:51

11 мая православные верующие отмечают день поминания усопших - Радуницу.

B-g.by рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день и о смысле праздника.

Слово «Радуница» произошло от слов «род» и «радость», то есть радость о том, что родные люди обрели вечную жизнь. Это праздник, который обязывает христиан радоваться, а не переживать по поводу смерти близких. Также в народе этот день часто называют «Пасхой мертвых», когда живые несут мертвым радостную весть о Воскресении Христовом.

Что можно и даже нужно делать на Радуницу?

- Прийти в храм на утреннюю службу, подать записку с именем усопших, после чего отправиться на кладбище и поделиться радостной новостью.

- Принести цветы на могилы. Желательно живые, так как они являются символом жизни. Можно купить и искусственные, но без живых цветов теряется смысл праздника.

- Вопреки предрассудкам, работать на Радоницу можно. Если у вас не получается в этот день посетить могилы умерших родственников, то сделайте это в другой день.

- На кладбище следует входить через ворота и трижды перекреститься. Выходя, сделайте то же самое, стоя лицом к могилам. Вернувшись домой, умойте лицо и руки.

Что нельзя делать в этот день?

Большинство верующих привыкли устраивать застолья на могилах. Но так как это языческая традиция и христианство ее не поддерживает, то лучше откажитесь от посиделок. Тем более, мертвому человеку кулич ни к чему – лучше помолитесь о нем.

Поминовение алкоголем неприемлемо.

Нельзя убираться на могилах, обычно это делают до праздника.

Также на кладбищах запрещено курить.

Не нужно креститься на фото, монументы или памятники.

Нельзя на Радуницу превращать поминки в застолье и обсуждение усопших.

Категорически запрещено ссориться и конфликтовать.

Нельзя венчаться. Для этого существуют другие дни.

Нельзя идти пьяным на кладбище.

Приметы, связанные с Радуницей:

Молитва, прочитанная утром и обращенная не только к Богу, но и к ушедшим родственникам, может обеспечить долгую и счастливую жизнь.

Плохая примета – приходить на кладбище беременным женщинам. Полевые работы стоит перенести на другое время.

Если на Радуницу гроза, значит, впереди ждут радикальные перемены в жизни, и не факт, что хорошие. А вот теплый или короткий дождь и солнце, наоборот, считаются хорошим знаком.

Увидеть голубя на Радуницу – закончилась черная полоса в жизни.

Если на кладбище или под окнами каркают вороны – готовьтесь к трудностям и испытаниям.

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