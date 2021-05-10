Радуница-2021: что можно делать в этот день и народные приметы
- 10.05.2021, 12:51
11 мая православные верующие отмечают день поминания усопших - Радуницу.
B-g.by рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день и о смысле праздника.
Слово «Радуница» произошло от слов «род» и «радость», то есть радость о том, что родные люди обрели вечную жизнь. Это праздник, который обязывает христиан радоваться, а не переживать по поводу смерти близких. Также в народе этот день часто называют «Пасхой мертвых», когда живые несут мертвым радостную весть о Воскресении Христовом.
Что можно и даже нужно делать на Радуницу?
- Прийти в храм на утреннюю службу, подать записку с именем усопших, после чего отправиться на кладбище и поделиться радостной новостью.
- Принести цветы на могилы. Желательно живые, так как они являются символом жизни. Можно купить и искусственные, но без живых цветов теряется смысл праздника.
- Вопреки предрассудкам, работать на Радоницу можно. Если у вас не получается в этот день посетить могилы умерших родственников, то сделайте это в другой день.
- На кладбище следует входить через ворота и трижды перекреститься. Выходя, сделайте то же самое, стоя лицом к могилам. Вернувшись домой, умойте лицо и руки.
Что нельзя делать в этот день?
Большинство верующих привыкли устраивать застолья на могилах. Но так как это языческая традиция и христианство ее не поддерживает, то лучше откажитесь от посиделок. Тем более, мертвому человеку кулич ни к чему – лучше помолитесь о нем.
Поминовение алкоголем неприемлемо.
Нельзя убираться на могилах, обычно это делают до праздника.
Также на кладбищах запрещено курить.
Не нужно креститься на фото, монументы или памятники.
Нельзя на Радуницу превращать поминки в застолье и обсуждение усопших.
Категорически запрещено ссориться и конфликтовать.
Нельзя венчаться. Для этого существуют другие дни.
Нельзя идти пьяным на кладбище.
Приметы, связанные с Радуницей:
Молитва, прочитанная утром и обращенная не только к Богу, но и к ушедшим родственникам, может обеспечить долгую и счастливую жизнь.
Плохая примета – приходить на кладбище беременным женщинам. Полевые работы стоит перенести на другое время.
Если на Радуницу гроза, значит, впереди ждут радикальные перемены в жизни, и не факт, что хорошие. А вот теплый или короткий дождь и солнце, наоборот, считаются хорошим знаком.
Увидеть голубя на Радуницу – закончилась черная полоса в жизни.
Если на кладбище или под окнами каркают вороны – готовьтесь к трудностям и испытаниям.