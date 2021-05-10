Первая белорусская рефери ФИФА о предчувствии перемен: Это можно сравнить с голом 10.05.2021, 13:06

Ирина Туровская

Идет момент, есть осознание, что сейчас что-то будет, и потом случается взятие ворот.

Первая белорусская рефери ФИФА Ирина Туровская, которая сейчас живет в Израиле, поделилась мнением о происходящем в Беларуси, пишет «Трибуна».

– Ты предполагала перед выборами, что в Беларуси возможны перемены?

– Понимание того, что что-то будет, что-то случится, было. Это можно сравнить с голом: идет момент, есть осознание, что сейчас что-то будет, и потом случается взятие ворот. Вот что-то похожее было в и отношении президентских выборов. Единственное, я не могла представить, что конкретно произойдет. Но так как я смотрю на мир позитивно, то такого развития событий тогда не могла предположить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».