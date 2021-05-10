Видео с узбекистанскими военными во время исполнения гимна стало вирусным в Сети 1 10.05.2021, 13:10

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Создается впечатление, что они впервые участвуют в официальных мероприятиях.

В Узбекистане на торжественном мероприятии по случаю Дня памяти и почестей, который в республике отмечают 9 мая, высокопоставленные военные не смогли определиться с тем, как выразить дань уважения гимну страны, сообщает 360tv.

На кадрах видео можно заметить, что когда заиграл гимн, то хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев не растерялся и приложил руку к груди. Но среди военачальников такого единодушия не было — они прикладывали руку то к груди, то к фуражке. Создается впечатление, что они впервые участвуют в таком мероприятии.

Согласно закону «О государственном гимне Республики Узбекистан», при публичном исполнении гимна люди должны слушать его стоя, прикладывая ладонь правой руки к левой стороне груди, а военнослужащие в форменной одежде — к головному убору.

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