Среди оршанских милиционеров полный разлад и смятение 6 10.05.2021, 13:24

4,956

В этом городе самый большой некомплект личного состава в ведомстве.

21.04.2021 BYPOL опубликовал информацию о том, что в своем служебном кабинете из табельного пистолета застрелился начальник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РУВД подполковник милиции Ковальчук Р.В., 1984 года рождения.

В связи с данным чрезвычайным происшествием в тот же день в названное подразделение ОВД выезжал сам министр внутренних дел – Кубраков И.В.

Как cтало известно, после указанного события часть личного состава РУВД прошла собеседование со специалистом-психологом, в срочном порядке присланным в Оршу из УВД Витебского облисполкома.

Помимо самоубийства сотрудника поводом для столь пристального внимания со стороны руководства ведомства к этому райуправлению милиции является самый высокий по республике некомплект личного состава (среднереспубликанский показатель составляет 18%).

С сентября 2018 года Оршанским РУВД руководит полковник милиции Барвянков С.К., который жестко проводит в отношении личного состава политику пренебрежения личностью и полного подавления служебной инициативы.

По информации Telegram-канала, незадолго до самоубийства Р.Ковальчук неоднократно обращался к Барвянкову С.К. с просьбой о переводе с должности. Но на эти просьбы получил непреклонный ответ: «Либо продолжаешь работать в должности, либо увольняйся и жди уголовного дела». Такое предложение услышали от этого руководителя еще несколько начальников служб РУВД, обратившихся к нему с аналогичной просьбой.

Примечательно, что Барвянков С.К., как и его подчиненные, сам длительное время пребывает в настоящей депрессии и в связи с данным психическим расстройством позволяет себе появление на службе в состоянии алкогольного опьянения. Более того, совсем недавно начальник Оршанского РУВД в ходе семейной ссоры избил свою супругу, в результате чего женщина лишилась нескольких зубов.

Вместе с тем данные происшествия руководством МВД спущены на тормозах, чем Барвянков С.К. обязан крепкой дружбе, объединяющей его и министра МВД Кубракова И.В. (бывший начальник ГУВД Мингорисполкома), начальника ГУВД Мингорисполкома Гриба М.В. (бывший начальник УВД Витебского облисполкома, еще ранее - заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома), а также начальника УВД Витебского облисполкома Любимова А.Ю. (бывший 1-й заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».