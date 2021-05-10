Ученые обнаружили следы неандертальцев в пещере близ Рима 10.05.2021, 13:27

Находку обнаружили в пещере Гваттари.

Археологи обнаружили останки девяти неандертальцев в доисторическом месте недалеко от Рима. Об этом сообщило министерство культуры Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Восемь останков датируются периодом от 50 тысяч до 68 тысяч лет назад, а останки одного, самого старого, датируются периодом от 90 тысяч до 100 тысяч лет назад, говорится в заявлении министерства.

Находку обнаружили в пещере Гваттари примерно в 100 метрах от побережья Тирренского моря в Сан-Феличе-Чирчео в регионе Лацио.

На видеозаписи, обнародованной министерством, видны кости, черепа и другие части тела, найденные на месте.

Неандертальцы, ближайшие родственники людей, вымерли около 40 тысяч лет назад. По какой причине - неизвестно, хотя теории включают их неспособность адаптироваться к изменению климата и усиление конкуренции со стороны современных людей.

Принимая во внимание другие останки, обнаруженные ранее на том же месте, всего в пещере Гваттари находились 11 человек, что "подтверждено как одно из самых значимых мест в мире для истории неандертальцев", говорится в сообщении министерства.

"Все они взрослые люди, за исключением одного, который, возможно, был в раннем подростковом возрасте", - говорится в заявлении Франческо Ди Марио, руководителя раскопок.

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