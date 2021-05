Капиталисты голосуют за демократию Анна Бродски-Кроткина

Американский большой бизнес встал на защиту избирательного права.

Как правило, крупный бизнес в США поддерживает Республиканскую партию, сокращающую корпорациям налоги, ослабляющую над ними госконтроль, урезающую права рабочих и ратующую против профсоюзов. Но с начала этого года компании стали переходить на сторону демократов, защищая избирательный процесс.

Первый раз крупный бизнес выступил с протестом после январского штурма Капитолия, инспирированного ложью Дональда Трампа, утверждавшего, что выборы выиграл он. Такие компании как Facebook, Microsoft, Visa, Mastercard, American Express, YouTube, Amazon, Ford, Marriott International, Walmart, Airbnb, Dow и Walt Disney заявили, что приостановили все взносы в пользу любого члена Конгресса, проголосовавшего против сертификации результатов президентских выборов. А Walt Disney назвал осаду Капитолия «прямым нападением на один из самых почитаемых принципов нашей страны: мирную передачу власти».

Второй раз большой бизнес встал на сторону демократов в конце марта, после принятия республиканской администрацией в штате Джорджия целого вороха законов, ограничивающих доступ граждан к голосованию.

Первыми выступили с открытым письмом 72 чернокожих руководителя больших компаний, в числе которых бывший глава American Express Кеннет Шено и председатель Starbucks Меллоди Хобсон. Они призвали бизнес-лидеров всей страны выступить против законов, препятствующих голосованию.

Почему же Республиканская партия, находящаяся у власти в Джорджии, пошла на принятие законов, не могущих не вызвать отпор?

Дело в том, что в этом штате, где во главе администрации находятся консервативно настроенные республиканцы, неожиданно на выборах в Сенат победили демократы, а на президентских выборах с незначительным перевесом победил Байден. Произошло это потому, что в выборах участвовало большое количество афроамериканских избирателей, проголосовавших за демократов.

Чтобы остаться у власти и победить на следующих выборах, республиканское правительство штата решило сделать все возможное, чтобы уменьшить количество избирателей, голосующих не за Великую старую партию. С этой целью в Джорджии и были проведены законы, ограничивающие доступ к голосованию в быстро растущих городских округах, где по большей части живут афроамериканцы.

Теперь из этих районов изъяты почти все ящики для сбора избирательных бюллетеней. Мобильные центры для голосования по существу запрещены. Более чем наполовину сокращено время, когда избиратели могут запрашивать открепительные бюллетени, позволяющие голосовать по почте. (На последних президентских выборах в Джорджии четверть электората проголосовала по открепительным бюллетеням. Из них 65% отдали свои голоса за Байдена.)

В результате введенных правил увеличатся и без того длинные очереди на избирательных участках, где голосуют афроамериканцы. А так как не все могут надолго отпроситься в будний день с работы, то голосующих будет меньше.

Но в этом списке новых законов, на мой взгляд, самый одиозный — объявление преступлением предлагать воду или еду людям, стоящим в многочасовых очередях на избирательные участки. (Кстати, подобные законопроекты предложены республиканцами в 46 штатах.)

Республиканская партия — это партия меньшинства и сохранить власть ей непросто. Согласно отчету, опубликованному недавно агентством Gallup, больше американцев идентифицируют себя с демократами, чем с республиканцами. По данным опроса, 49% американцев заявили, что они или принадлежат к Демократической партии или разделяют демократические взгляды, и лишь 40% относят себя к республиканцам или сочувствуют им. (Остальные 11% респондентов сказали, что не имеют партийной или идеологической ориентации.)

Если бы не архаичная система выборщиков, кандидат в президенты от Республиканской партии не имел бы сегодня серьезных шансов на победу. В последние десятилетия республиканские президенты нередко приходят к власти, получив меньшинство голосов. Например, в 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом, хотя в целом набрал на 537 тысяч голосов меньше, нежели его оппонент — Эл Гор. Или как в 2016 году Дональд Трамп: Хиллари Клинтон получила почти на три миллиона голосов больше, чем кандидат от Республиканской партии. Байден выиграл с разрывом в более чем семь миллионов голосов, но из-за системы выборщиков Трамп до последнего не терял надежды на успех.

Способ удержать власть, отменяя результаты выборов или сокращая количество избирателей, подрывает нормы демократии. Кроме того, ущемление прав на голосование афроамериканцев напоминает о сравнительно недавнем и весьма темном прошлом Южных штатов. И об этом прошлом стоит сказать несколько слов, чтобы понять, почему законы Джорджии вызвали в США столь бурные эмоции.

Вскоре по окончании гражданской войны 1861–1865 годов бывшие чернокожие рабы получили все права, включая право на голосование. «Энтузиазм чернокожих по поводу политического участия был настолько велик, что бывшие рабы часто откладывали свои инструменты и прекращали работу, чтобы поучаствовать в выборах или политических ассамблеях», — пишет историк Александр Кейссар в книге The Right to Vote. В первое послевоенное десятилетие в Южных штатах около двух тысяч выборных должностей занимали афроамериканцы. Но вскоре их политическое участие было сведено на нет.

Ку-клукс-клан начал запугивать чернокожее население, а белое большинство провело законы, делающие голосование для афроамериканцев фактически недоступным. Одним из препятствий был так называемый экзамен на «грамотность». Нередко эти экзамены были особенно злонамеренны. Например, в Луизиане вопросы были составлены так, что нарочно сбивали с толку, а некоторые из них и вовсе не имели ответа. Вот одно из заданий такого экзамена: «Выпишите каждое второе слово курсивом из первой строчки данного вам текста, и перепишите каждое третье слово из той же строки печатными буквами (исходный шрифт должен быть с маленькой буквы, а первая строка должна заканчиваться запятой), но пишите пятое слово с заглавной буквы».

Примерно на 25 подобных заданий давалось 10 минут. Один неправильный ответ и человек терял право голосовать, а что правильно, что неправильно решал белый чиновник. Такая «проверка на грамотность» просуществовала до 1965 года. Только после многочисленных демонстраций, избиений демонстрантов полицией и убийств активистов, боровшихся за избирательные права, Конгресс провел общенациональное избирательное законодательство.

Но вернемся к крупным компаниям, осудившим попытку республиканцев отменить результаты всенародных выборов и воссоздать преграды для голосования чернокожих избирателей. Кроме справедливого негодования встать на сторону демократического процесса большой бизнес побудил ряд причин.

Клиенты крупных компаний, как правило, политически неоднородны. Но в ситуации, когда Америка колеблется между демократий и авторитаризмом, связь бренда с Республиканской партией может отвернуть потребителей-демократов, которых в стране большинство. На компании, поддерживающие неправовую позицию Республиканской партии, может давить и угроза бойкота, который нетрудно и недорого организовать при помощи соцсетей. А в результате компании понесут серьезные финансовые потери.

Для Coca-Cola, например, проблемы замаячили сразу после утверждения в Джорджии новых законов, когда группа New Georgia, борющаяся за равный доступ к голосованию, устроила перед главным офисом компании «умиралки», то есть демонстрацию, где участники лежат на земле, изображая смерть. (Штаб-квартира Coca-Cola находится в Джорджии, а в прошлом эта корпорация щедро поддерживала кандидатов от Республиканской партии.) Поэтому не случайно представитель Coca-Cola заявил, что компания, производящая безалкогольные напитки, не поддерживает закон, который «затрудняет голосование, а не облегчает его».

Вдобавок к давлению на корпорации извне, существует и давление изнутри. Согласно исследователю Сиара Торрес-Спеллисси, сегодняшние акционеры тоже влияют на политическую активность своих компаний: «Акционер, возмущенный политической позицией корпорации, может забрать свои инвестиционные доллары». И видимо, такое случается нередко.

Но кроме угрозы немедленных финансовых потерь, бойкотов и демонстраций, у больших компаний есть и опасения, связанные сегодня с Республиканской партией. Непредсказуемость политики Белого дома при Трампе, темные связи партии с правыми экстремистами и с такими авторитарными лидерами как Путин, Эрдоган и Дутерте, расшатывают демократию и не способствуют политической стабильности, необходимой для процветания бизнеса.

Анна Бродски-Кроткина, «Зеркало недели. Украина»

