Несколько простых советов, как сохранить хорошее зрение 10.05.2021, 14:08

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Один из советов — носите солнцезащитные очки.

Ваши глаза – важная часть вашего здоровья. Вы можете сделать много вещей, чтобы сохранить их здоровыми. Следуйте этим простым советам по сохранению здоровья глаз в будущем, пишет сайт medicina.ua.

Полноценный осмотр глаз с расширением зрачка. Вы можете считать, что зрение у вас хорошее и у вас вполне здоровые глаза, но только визит к офтальмологу, где будет проведён комплексный осмотр глаз с расширением зрачка – это единственный способ убедиться в этом. Кроме того, многие заболевания глаз, такие как глаукома, диабетическая ретинопатия и возрастная дегенерация макулы, часто не имеют предупреждающих признаков. Обзор глаз с расширением зрачка – единственный способ выявить эти заболевания на ранних стадиях.

Для того, чтобы расширить зрачки, специалист закапывает специальные капли и проводит тщательный осмотр сетчатки. Расширенный зрачок нужен для прохождения большего количества световых лучей – так же, как открытые двери пропускают больше света в тёмную комнату. Именно при расширенном зрачке круг обзора сетчатки значительно увеличивается, что позволяет вашему специалисту хорошо осмотреть сетчатку и выявить признаки повреждения или заболевания. Офтальмолог – единственный, кто может определить, здоровы ли ваши глаза и каким образом можно улучшить остроту зрения.

Узнайте историю заболеваний глаз своей семьи. Поговорите с членами вашей семьи об их истории заболеваний глаз. Важно знать, не было ли у кого-то диагностировано глазных заболеваний, поскольку многие из них являются наследственными. Эта информация поможет определить, есть ли у вас риски развития того же глазного заболевания.

Сбалансированное питание поможет поддержать здоровье глаз. Вы слышали, что морковь полезна для глаз. Но именно сбалансированное питание, обогащённое фруктами и овощами – особенно листовой зеленью, такой как шпинат и капуста Кейл, играет важную роль для сохранения здоровья глаз. Исследования также показали, что употребление рыбы с высоким содержанием жирных кислот омега-3, такими как лосось, тунец и палтус, приносит пользу для здоровья глаз.

Поддерживайте здоровый вес тела. Избыточный вес или ожирение увеличивает риск развития диабета и других системных заболеваний, что может привести к значительному необратимому снижению зрения, например, при диабетической ретинопатии или глаукоме. Если у вас возникают проблемы с лишним весом, поговорите со своим врачом.

Носите защитные очки. Надевайте защитные очки во время занятий активными видами спорта. Средства защиты глаз включают в себя защитные очки, защитные маски для глаз, защитные экраны, специально разработанные для защиты от возможных попаданий в глаза любых частиц во время деятельности, которойвы занимаетесь. Большинство защитных линз для очков изготавливаются из поликарбоната, который в 10 раз прочнее других пластмасс. Такие очки можно приобрести в оптиках, магазинах спортивных товаров и т.п.

Бросьте курить, а ещё лучше – никогда не начинайте. Курение так же вредит здоровью глаз, как и остальным органам. Исследования показывают, что курение значительно повышает риски развития возрастной дегенерации макулы, катаракты и поражения зрительного нерва – заболеваний, которые могут привести к слепоте.

Будьте стильными и носите солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки – отличный модный аксессуар, но их главная работа – защитить глаза от ультрафиолетовых лучей солнца. Покупайте только те солнцезащитные очки, которые блокируют от 99 до 100 процентов ультрафиолетовых лучей обоих спектров: UV-A и UV-B.

Давайте глазам отдохнуть. Если вы проводите много времени за компьютером или сосредотачиваетесь на чём-то одном, вы временамизабываете моргать, и ваши глаза могут уставать. Попробуйте правило 20-20-20: каждые 20 минут отводите взгляд на 20 футов (6 метров) перед собой в течение 20 секунд. Эта короткое упражнение поможет уменьшить перенапряжение глаз.

Мойте руки при любых манипуляциях с контактными линзами. Во избежание заражения, всегда тщательно мойте руки перед надеванием или снятием контактных линз. Обязательно дезинфицируйте контактные линзы в соответствии с инструкциями и вовремя меняйте их в соответствии со сроком эксплуатации.

Обеспечьте безопасность глаз на рабочем месте. Работодатели должны создавать безопасную рабочую среду. Если защитные очки нужны для безопасной работы на рабочем месте, создайте себе привычку постоянно их носить и поощряйте своих коллег делать то же самое.

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