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Российская чемпионка мира по боксу выйдет на ринг в бело-красно-белой форме

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  • 10.05.2021, 14:12
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Российская чемпионка мира по боксу выйдет на ринг в бело-красно-белой форме

На ринг спортсменку выведет белорусская певица Анжелика Агурбаш.

15 мая российская чемпионка мира по боксу Анна Левина выйдет на бой за титул в бело-красно-белой форме, а в случае победы — посвятит ее белорусам!

На ринг спортсменку выведет белорусская певица Анжелика Агурбаш, известная своей активной поддержкой белорусского освобождения. Она представит премьеру песни «Мы океаны», сообщила в «Фейсбуке» автор песни Валерия Фоминова.

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