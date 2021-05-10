Аналитики зафиксировали тренд, который может привести к революционному подъему в мире 10.05.2021, 14:25

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фото: Алексей Никоноров

В последний раз такое происходило перед «Арабской весной».

Инфляционный пожар, охвативший мировые рынки базовых продуктов питания, продолжает полыхать одиннадцатый месяц подряд, пишет finanz.ru.

По итогам апреля индекс продовольственных цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН) вырос еще 1,7% и обновил максимум с 2014 года.

Индикатор, отслеживающий стоимость 90 продуктов питания, прибавил 30,8% за последний год, показав скачок, которое мировая экономика не переживала с 2011 года.

«Значительное повышение» продолжается в ценах на сахар, растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые, констатирует ФАО в релизе.

Цены на зерно прибавили 1,2% за апрель и 26% за последний год на фоне снижения прогнозов по урожаю в США и Латинской Америке. Рост цен на кукурузу достиг 5,7% за минувший месяц и 66% в годовом выражении, до максимумов с 2013 года.

Растительные масла подорожали еще на 1,8% за апрель и вдвое за последние 12 месяцев; индекс цен на молочную продукцию прибавил 1,2% и 24,1% соответственно.

Цены на сахар превышают прошлогодние на 60%, а за апрель стали выше на 3,9%. Новый скачок «объясняется активными закупками на фоне возросших опасений относительно сокращения мирового предложения в сезоне 2020-2021 годов в результате медленной уборки урожая в Бразилии и потерь от заморозков во Франции», пишет ФАО.

Вслед за зерном седьмой месяц подряд дорожает мясо - на 1,7% за апрель и 5,1% в годовом выражении. «Активный спрос» наблюдается в Восточной Азии, в то время как предложение сокращается в Океании « в связи с ремонтом стада и низким уровнем запасов», говорится в релизе.

С начала 1990х мировая экономика лишь трижды переживала сопоставимый скачок цен на продовольствие, отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид.

В последний раз такое происходило в 2010-11 гг и сопровождалось серией восстаний и протестов на Ближнем Востоке, получивших название «Арабская весна».

Революции со сменой режима произошли в Тунисе, Египте и Йемене, гражданская война вспыхнула в Ливии, массовые протесты охватили Бахрейн, Алжир, Ирак, Иорданию, Марокко и Оман. Из нищих Ливана, Судана и Джибути волнения докатились даже до благополучных Саудовской Аравии и Кувейта.

Ситуация, когда растущие цены на еду приводили к революциям и свержению режимов, неоднократно повторялась в истории, напоминает Рид.

Великой французской революции 1789 года, уничтожившей абсолютную монархию, предшествовали несколько неурожайных лет, из-за которых продовольствие резко подорожало. В середине XIX века неурожай картофеля несколько лет подряд спровоцировал волну голода в Европе, за которой последовали революции 1848-49 гг.

В царской России голод и неурожаи привели к смутному времени в конце 16-го века, а проблемы с поставками хлеба в Петербург стали последней каплей, похоронившей династию Романовых в 1917 году. Скрытая инфляция и сопутствующий ей дефицит сопровождали агонию экономики СССР в конце 1980х.

«С учетом тяжелых испытаний, которые уже принесла пандемия, новая волна потрясений не станет сюрпризом по историческим меркам», - пишет Рид.

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