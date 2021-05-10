Ученые выяснили, что гораздо больше животных умеет смеяться, чем предполагалось 2 10.05.2021, 14:50

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Опубликовано новое исследование.

О некотором подобии человеческого смеха у отдельных видов животных ученым известно давно. Но новое исследование показывает, что подобная вокальная игра присутствует как минимум у 65 видов. Работа опубликована в журнале Bioacoustics, пишет naked-science.ru.

Сложное социальное поведение известно для многих видов животных. Во время игры они часто используют сигналы, которые способствуют полезному взаимодействию. Одним из таких взаимодействий у приматов можно назвать смех. Еще он встречается у крыс и некоторых других видов.

Ученые из Калифорнийского университета (США) провели анализ литературы по игровому поведению животных в поисках упоминаний о вокализационных сигналах, которые можно отнести к феномену смеха. Исследователи искали информацию об особенностях этой вокализации: какие именно издавались звуки — громкие или тихие, высокие или низкие, короткие или длинные, одиночные или ритмические. Кроме звуков, животные осуществляют и мимическую активность.

Таким образом, они хотели найти как можно больше черт с человеческим смехом. «Когда мы смеемся, то показываем другим, что нам весело, и приглашаем их присоединиться», — говорит один из авторов исследования Саша Л. Викнлер.

Поэтому ученые предположили, что такой тип вокализации характерен для многих животных, которые используют игру как взаимодействие. В результате им удалось обнаружить вокальную игру, схожую с человеческим смехом, по крайней мере у 65 видов. Сюда вошли не только различные приматы, но и собаки, домашние коровы, лисы, тюлени, мангусты, три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

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