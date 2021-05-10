CNN: Украинский патрульный катер бросает вызов российскому флоту 10.05.2021, 15:27

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Фото: CNN

Репортаж из Азовского моря.

Раскрашенный в серо-зеленый лоскутный камуфляж катер 23 украинской береговой охраны разрезает волны бурного Азовского моря. На корме наводчик крепко сжимает ручки крупнокалиберного пулемета, прикрученного к корме, внимательно разглядывая горизонт в поисках угроз, сообщает CNN (перевод — inosmi).

Через час после примерно в пяти морских милях от украинского побережья глухой гул дизельных двигателей перебивает трескучее радиосообщение и появляется легковооруженный корабль. «23-й, я 444-й», — изрек суровый голос по-русски. «Напоминаю, соблюдайте дистанцию», — предупредил он.

На горизонте вырисовывается корабль российской береговой охраны — плавучий стальной привратник крепнущих военно-морских сил в дальних морях.

Посыл ясен: дальше не смейте.

«Если мы не развернемся, будут проблемы», — говорит капитан морской охраны Украины Николай Левицкий.

В Минобороны России даже не скрывают, какие неприятности грозят нарушителям. В ходе недавней демонстрации мощи в одном из самых маленьких морей мира Россия выпустила потрясающие фотографии, как корабли, пронзая волны, выпускают целые залпы ревущих ракет.

Кремль настаивает, что это всего лишь военно-морские учения, которые никому не угрожают. В сообщениях говорится, что флотилия из 15 судов направляется в Черноморский бассейн из не имеющего выхода к океану Каспийского моря по 100-километровому каналу с 13 шлюзами.

Но украинские военные чины — всего в нескольких милях отсюда — за наращиванием военной мощи наблюдают с беспокойством.

«За последние две недели ситуация стала еще опаснее: Россия перебросила несколько десантных кораблей из Балтийского и Северного морей», — говорит капитан ВМС Украины Роман Гончаренко из Мариуполя.

«Официально это учения. Но корабли все еще здесь, и мы счтаем, что это опасно», — сказал он с палубы советского «Донбасса», ржавого поисково-спасательного корабля постройки 1969 года, пришвартованного в порту

Усиление на суше и на море

Наращивание военно-морских сил произошло вслед за международной тревогой в связи с недавней переробской российских сухопутных войск к границе с Украиной и в аннексированном в 2014 году Крыму. Десятки тысяч российских солдат при поддержке бронеколонн двигались к востоку Украины, где пророссийские повстанцы ведут жестокую сепаратистскую войну с правительственными войсками, унесшую тысячи жизней.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце предоставил «Си-эн-эн» беспрецедентный доступ в ходе собственного визита на передовую в знак поддержки украинских войск.

Кремль назвал переброску войск учениями, и в конце прошлого месяца объявил об отводе частей, хотя официальные лица США говорят его масштабы пока неясны.

Представитель Пентагона США Джон Кирби заявил в понедельник, что на границе с Украиной и в Крыму сохраняется «довольно много» российских войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Киев на этой неделе на встречу с украинским коллегой и президентом Зеленским. Госдепартамент заявляет, что намерен подтвердить поддержку США «перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Украина утверждает, что Россия нарушает международное право, преграждая доступ к Азовскому морю, которое Москва и Киев поделили по соглашению 2003 года.

Украинские чиновники заявляют, что коммерческое судоходство по ключевому маршруту на восток терпит дополнительные проверки и задержки, однако Россия утверждает, что никаких помех нет.

Россия не первый раз применяет свою военно-морскую мощь против Украины. В 2018 году российская береговая охрана протаранила украинский буксир. Российские корабли обстреляли украинские военно-морские корабли, захватив три корабля с экипажем в 24 моряка. Тогда обе стороны обвинили друг друга в нарушении морского права.

Вызов брошен и американским кораблям. Ранее российский военный самолет пролетел низко над палубой эсминца «Дональд Кук» в Черном море.

«Ползучая оккупация»

Напряжение в неспокойных водах Азовского моря сказывается и на суше. В Мариуполе дюжина украинских морских пехотинцев в боевой форме и балаклавах отрабатывает маневры по борьбе с саботажем, патрулируя гавань с винтовками наизготовку.

Чиновники украинских ВМС говорят, что у них нет другого выбора, кроме как готовиться к российскому нападению, и что в случае нападения будут брошены дополнительные сухопутные войска из резерва.

Действия России в Азовском море они называют «ползучей оккупацией» региона.

«Российские корабли ведут себя все агрессивнее, заходя в запрещенные зоны или места, где надо получать разрешение от украинских властей», — говорит командир патрульного катера Левицкий.

После того, как российский корабль предупредил украинский катер береговой охраны, чтобы не подходил слишком близко, мы спросили его, что будет, если мы не повернем назад. Рулевой крикнул: «Будет очень опасно».

Левицкий посмотрел на него неодобрительно и возразил, отрезав: «Ничего хорошего, наверное, не будет».

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