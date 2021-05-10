Ученые раскрыли загадку странного вращения Венеры 2 10.05.2021, 15:43

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Ядро планеты составляет около 3500 километров в поперечнике.

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли загадку продолжительности дня на Венере, чей период вращения долгое время не удавалось точно установить, а также наклон ее оси и размер ядра. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy (перевод — lenta.ru).

Новые радиолокационные измерения, проведенные с 2006 по 2020 год, показывают, что в среднем день на Венере длится 243,0226 земных суток, что примерно соответствует двум третям земного года. При этом скорость вращения Венеры всегда меняется: новое измерение даст результат, который будет немного больше или меньше предыдущего. Разница составляет не менее 20 минут. Этим объясняются странные расхождения прошлых измерений.

Причиной, скорее всего, является тяжелая атмосфера Венеры, которая обменивается импульсами с поверхностью планеты. На Земле подобный процесс приводит к изменению продолжительности дня всего лишь на миллисекунду. На второй планете от Солнца масса атмосферы в 93 раза больше, чем у Земли.

Угол наклона оси Венеры равен ровно 2,6392 градуса (Земля наклонена примерно на 23 градуса), что в десять раз превышает точность предыдущих оценок. Цикл прецессии оси занимает 29 тысяч лет. На основе этих данных команда подсчитала, что ядро планеты составляет около 3500 километров в поперечнике, хотя пока не известно, жидкое оно или твердое.

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