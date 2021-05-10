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В Беларусь придет настоящее лето

  • 10.05.2021, 16:04
В Беларусь придет настоящее лето

Прогноз погоды на 11 мая.

В Беларусь во вторник, 11 мая, придет настоящее лето – воздух прогреется до 25 градусов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

По стране во вторник прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет преобладать юго-восточный, восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем по западу порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 9 градусов со знаком плюс, в западных районах – до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до 25 градусов.

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