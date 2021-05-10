Видеофакт: Ветераны приветствуют гомельчан на фоне «Пагоні» и бело-красно-белого флага 10.05.2021, 16:20

Найден документальный фильм начала 90-ых.

Краеведы из сообщества «Пошукі старога Гомеля» нашли документальный фильм начала девяностых годов, в котором ветераны Великой Отечественной войны участвуют в праздничном параде на площади Ленина в Гомеле, пишет телеграм-канал «Баста!».

На выложенном в сеть фрагменте фильма видно, как освободители от немецко-фашистских захватчиков приветствуют гомельчан на фоне национальной символики: герба «Погоня» и бело-красно-белого флага.

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