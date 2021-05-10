«У нас есть сила, которая способна это зло победить» 10.05.2021, 16:42

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Фото: AFP

Они боятся нашей солидарности.

- Не так давно фашизм перешел все границы, и жители Новой Боровой получили сутки за сердечки на окнах. Подобных дел в Беларуси много, но Новая Боровая — просто квинтэссенция всей чудовищности, на которую способны фашисты, пишет телеграм-канал «МенскРазам».

Это территория, где закон не действует вовсе. Полигон и предсказание будущего для всей Беларуси. То зло, против которого мы все вместе боремся и само существование которого не имеем право допустить в нашей стране.

Новая Боровая — место, где зло открыло своё истинное лицо.

Мы все боимся с этим столкнуться, но у нас есть сила, которая способна это победить. Это наше единство! Зло боится нас всех вместе ещё больше, и мы не должны оставлять друг друга одних. Мы должны снова собраться и начать с малого: пусть это будут сердечки — символ, которому никак нельзя приписать фашистский смысл и который был и есть с нами изначально.

Для начала мы должны снова поверить в себя и друг в друга. Поэтому: сердечки должны появляться на всех окнах! Вместе не страшно! Познакомьтесь и договоритесь с соседями.

Если опасаетесь, рисуйте сердце мелом на асфальте, на стенах, рисуйте их помадой, клейте наклейки (не забудьте про перчатки)! Приклейте одно. Пусть каждый наклеит только одно сердечко, и мы заполним ими всю Беларусь! Вместе мы сила!

Мы не должны оставлять друг друга одних. Сердечки должны появляться повсюду.

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