Медики назвали сухофрукт, который укрепляет кости 10.05.2021, 17:02

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Он также помогает и пищеварению.

Известно, что у более половины всех мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше развивается остеопороз, пишет сайт medicina.ua.

Однако ученые нашли отличный способ, предотвращающий ломкость костей и ускоряющий заживление травм опорно-двигательного аппарата.

Вдохновившись предыдущими результатами исследования на животных о том, что сушеные сливы могут быть эффективными в предотвращении развития остеопороза после менопаузы, ученые продолжили свою работу.

Эксперименты провели на добровольцах обоих полов в возрасте от 60 до 70 лет, половина из которых имела хронические вывихи и переломы, а остальные находились в группе высокого риска образования остеопороза. В рацион участников ввели измельченный до порошка чернослив, которым заправляли фруктовые салаты.

В итоге, после ежедневного такого питания выяснилось, что скорость реабилитации в обеих группах увеличилась в среднем на 30%. Причем среди некоторых пациентов наблюдался значительный рост костей – 85%.

Врачи пришли к выводу, что всем женщинам среднего возраста важно есть сушеные сливы каждый день. Это поможет и пищеварению, и сохранению стройности тела и, как уже стало ясно, даст возможность уберечься от переломов из-за хрупкости костей.

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