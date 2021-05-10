На границе стоят в очереди сотни грузовых авто 2 10.05.2021, 17:14

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иллюстрационное фото

Водители вынуждены часами ждать таможенный осмотр.

При выезде из Беларуси на границе со странами ЕС образовались большие очереди грузовых автомобилей. Некоторые водители вынуждены ждать несколько часов на таможенный осмотр, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Наибольшая очередь грузовиков сейчас на белорусско-литовской границе. На погранпереходе Каменный Лог сейчас более 350 грузовиков. Более 200 тиров на пограничном переходе Котловка. На погранпереходах с Латвией также очереди в которых стоят и ждут на таможенный осмотр более двух сотен грузовиков. Более полусотни машин собрались на белорусско-польской границе.

Такие данные об очередях представил Госпогранкомитет на 16:00.

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