Служба безопасности Украины задержала одного из главарей «ДНР» 6 10.05.2021, 17:17

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Боевик выполнял разведывательные задания на Донбассе.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из командиров так называемого министерства обороны управляемой РФ террористической организации «ДНР», который выполнял разведывательные задания на Донбассе, пишет nv.ua.

Как сообщили в СБУ, боевик «ДНР» пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения и должен был собрать информацию о расположении, силах и средствах украинских военных.

Оперативники СБУ установили, что задержанный — 45-летний уроженец Горловки. С 2016 года он служил в одном из военных формирований террористической «ДНР» на должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика».

Задержанный боевик следил за линией разграничения, а также участвовал в ведении вооруженного сопротивления и обстреливал украинские позиции. В его обязанности входил захват населенных пунктов, зданий и других объектов в Донецкой области, укрепление и охрана блок-постов, оборудование огневых точек. Он также выезжал в составе «групп быстрого реагирования», которые проверяли информацию о перемещении украинских военных.

Правоохранители обнаружили военный билет т.н. «ДНР» и удостоверение «Общественной организации ветеранов Новороссии». Задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 681 тысяча гривен, сообщает областная прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.

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