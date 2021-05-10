В Грузии вышел на свободу глава партии Саакашвили 10.05.2021, 18:06

Ника Мелия

фото: reuters

За Никанора Мелию внесли залог.

Тбилисский городской суд 10 мая освободил главу партии "Единое национальное движение" Никанора (Нику) Мелию из заключения. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Мелию освободили под залог в 40 тыс. лари (более $11,6 тыс).

Сумму залога предоставил Европейский фонд за демократию, уточняется в сообщении. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога перечислила неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" на счет Национального бюро исполнения Грузии.

Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, поскольку по решению судьи его выдворили из зала заседания за неуважение к суду, отметило издание "Кавказ Online".

По сообщению "Эхо Кавказа", после освобождения Мелию встретили аплодисментами лидеры оппозиции, сторонники и члены партии у Руставской тюрьмы.

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