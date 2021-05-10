SpaceX отправит на Луну оплаченный криптовалютой Dogecoin спутник 10.05.2021, 18:10

Криптовалюту Dogecoin создали в 2013 году, ее название отсылает к мему с собакой.

Компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник Doge-1, за что его владельцы рассчитаются криптовалюта-мемом Dogecoin. Об этом 9 мая в Twitter сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

"SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в криптовалюте Doge. Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе", – написал он.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Вице-президент SpaceX Том Очинеро заявил, что миссия Doge-1 "продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли", сообщает CNBC.

Спутник, который планирует запустить SpaceX, принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), отмечает Newswire. Запуск спутника при помощи ракеты-носителя Falcon 9 запланирован на первый квартал 2022 года.

В ходе миссии на окололунную орбиту будет запущен 40-килограммовый аппарат, оснащенный сенсорами и камерами.

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