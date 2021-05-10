Вакцина Pfizer защищает от мутаций коронавируса 10.05.2021, 18:31

Заявление компании.

В Pfizer-BioNTech заявляют, что их вакцина против ковида пока не нуждается в модификациях, чтобы защищать привитых от новых штаммов коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании BioNTech 10 мая, передает nv.ua.

"Пока нет свидетельств того, что необходима адаптация нынешней вакцины BioNTech от COVID-19 против основных новых вариантов вируса, которые удалось выделить", - отмечают в компании.

В то же время в компании признали, что на тот случай, если вирус мутирует до той степени, когда понадобится модернизированная вакцина, BioNTech еще в марте начала испытания "переделанной версии вакцины" против мутировавшего COVID-19.

Также продолжаются исследования с возможной третьей дозой вакцины для получения у привитых более длительного иммунитета и защиты их от вариантов вируса.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после дводозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

В апреле глава BioNTech Угур Шахин заверил, что вакцина защищает против "индийского" варианта коронавируса.

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