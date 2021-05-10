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Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси

  • 10.05.2021, 19:08
Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси

План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.

План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов, передает naviny.online.

План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.

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