Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси
- 10.05.2021, 19:08
План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.
План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов, передает naviny.online.
План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.