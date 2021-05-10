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В Дании россиянина посадили на три года за шпионаж

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  • 10.05.2021, 20:24
  • 1,378
В Дании россиянина посадили на три года за шпионаж
иллюстрационное Фото

Он также приговорен к депортации из Дании с постоянным запретом на въезд.

Суд датского города Аальборг приговорил гражданина РФ Алексея Никифорова к 3 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekstra Bladet.

Суд признал Никифорова виновным в шпионаже.

Он годами собирал информацию о технологической компании Северной Ютландии SerEnergy A / S и Технический университет Дании (DTU).

36-летний инженер-химик передавал информацию российской спецслужбе за отдельную плату.

Дело велась в закрытом режиме, и поэтому детали его почти не раскрывались.

Осужденный не признал себя виновным. Он не присутствовал при вынесении приговора.

Его адвокат Майкл Джул Эриксен, после короткого телефонного разговора со своим клиентом заявил, что приговор будет обжалован.

Россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

Кроме лишения свободы, он приговорен к депортации из Дании с постоянным запретом на въезд.

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