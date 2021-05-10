В Лондоне кит-полосатик застрял в Темзе
- 10.05.2021, 20:31
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Видеофакт.
Кит-полосатик, обычно обитающий в Атлантическом и Тихом океанах, оказался в Темзе на юго-западе Лондона, передает ВВС.
Вокруг собралась толпа зевак, животное поливали водой из шланга, чтобы помочь.
Команда спасателей вызволяла животное с 9 вечера до поздней ночи.
Полосатика удалось транспортировать из дока в безопасное место не реке.
Там его осмотрел ветеринар, который должен принять решение, можно ли выпускать кита на волю.