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В Лондоне кит-полосатик застрял в Темзе

  • 10.05.2021, 20:31
  • 2,390
В Лондоне кит-полосатик застрял в Темзе
Фото: Krishna Mistry/Evening Standard

Видеофакт.

Кит-полосатик, обычно обитающий в Атлантическом и Тихом океанах, оказался в Темзе на юго-западе Лондона, передает ВВС.

Вокруг собралась толпа зевак, животное поливали водой из шланга, чтобы помочь.

Команда спасателей вызволяла животное с 9 вечера до поздней ночи.

Полосатика удалось транспортировать из дока в безопасное место не реке.

Там его осмотрел ветеринар, который должен принять решение, можно ли выпускать кита на волю.

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