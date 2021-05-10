СМИ: За несколько часов из Газы в сторону Израиля были запущены более 80 ракет
- 10.05.2021, 22:14
- 2,458
После ракетного обстрела столичная мэрия устроила фейерверк по случаю Дня Иерусалима.
С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет, передает newsru.co.il.
По предварительной информации, в результате ракетных обстрелов пострадал один человек: в населенном пункте рядом со Сдеротом осколками стекла был легко ранен мужчина. Он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.
Мэрия Иерусалима не стала отменять праздничный фейерверк по случаю Дня Иерусалима несмотря на то, что несколькими часами ранее столица подверглась ракетному обстрелу.