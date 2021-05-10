закрыть
11 мая 2021, вторник, 0:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: За несколько часов из Газы в сторону Израиля были запущены более 80 ракет

  • 10.05.2021, 22:14
  • 2,458
СМИ: За несколько часов из Газы в сторону Израиля были запущены более 80 ракет

После ракетного обстрела столичная мэрия устроила фейерверк по случаю Дня Иерусалима.

С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет, передает newsru.co.il.

По предварительной информации, в результате ракетных обстрелов пострадал один человек: в населенном пункте рядом со Сдеротом осколками стекла был легко ранен мужчина. Он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Мэрия Иерусалима не стала отменять праздничный фейерверк по случаю Дня Иерусалима несмотря на то, что несколькими часами ранее столица подверглась ракетному обстрелу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок