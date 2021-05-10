СМИ: За несколько часов из Газы в сторону Израиля были запущены более 80 ракет 10.05.2021, 22:14

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После ракетного обстрела столичная мэрия устроила фейерверк по случаю Дня Иерусалима.

С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет, передает newsru.co.il.

По предварительной информации, в результате ракетных обстрелов пострадал один человек: в населенном пункте рядом со Сдеротом осколками стекла был легко ранен мужчина. Он был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Мэрия Иерусалима не стала отменять праздничный фейерверк по случаю Дня Иерусалима несмотря на то, что несколькими часами ранее столица подверглась ракетному обстрелу.

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