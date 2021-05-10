Байден заявил о данных о проведении кибератаки на трубопровод из России 10.05.2021, 22:36

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Джозеф Байден

фото: ap photo/m. rourke

У разведки США есть данные.

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что организаторы кибератаки на ИТ-инфраструктуру компании Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы к взлому было причастно Российское государство. Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома, передает РБК.

«Я буду встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным. Сейчас нет данных разведки о том, что Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (России. — РБК) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы разобраться с этим», — сказал Байден.

Кибератака на системы компании Colonial Pipeline была проведена 7 мая. Хакеры похитили конфиденциальную информацию и загрузили на компьютеры вирус-вымогатель, заблокировавший их работу. В обмен на разблокировку и отказ от слива данных они потребовали выкуп.

Из-за атаки Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода. В своем заявлении в воскресенье, 9 мая, компания сообщила, что некоторые небольшие линии функционируют, однако основные все еще не работают. В тот же день власти объявили о региональном чрезвычайном положении, которое затронуло 17 штатов и округ Колумбия. По данным властей, из-за непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial были сорваны поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на территории затронутых штатов.

Газета Washington Post и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что атаку провела кибергруппа DarkSide, в которую входят хакеры из Восточной Европы. Позднее данные о том, что взлом произвели с помощью вируса-вымогателя, созданного хакерами из группировки DarkSide, подтвердило ФБР. CNN и NBC News со ссылкой на источники писали, что в группировку DarkSide входят «русские хакеры». При этом собеседники NBC заявили, что за хакерской группировкой не стояли российские власти — в отличие от предыдущих атак, в которых Вашингтон обвинял Кремль.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер вечером 10 мая заявила, что пока власти рассматривают версию о том, что кибератаку совершила группа злоумышленников, а данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, сейчас нет. Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл уточнила, что отключение подачи топлива по трубопроводам Colonial Pipeline было мерой предосторожности. По ее словам, магистральный нефтепровод не пострадал и в скором времени его эксплуатацию возобновят.

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