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Егор Шарангович за сезон в НХЛ набрал 30 очков

  • 11.05.2021, 9:47
Егор Шарангович за сезон в НХЛ набрал 30 очков
Егор Шарангович

В заключительной игре сезона белорусский форвард заработал ассистентский балл.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" обыграла "Нью-Джерси" (4:2), сообщает pressball.by.

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович заработал ассистентский балл. Игрок провел на льду 16 минут 59 секунд и завершил встречу с показателем полезности "-1".

После этого матча "Филадельфия" с 58 очками занимает шестое место в Восточном дивизионе, "Нью-Джерси" с 45 очками — на седьмой строчке.

На счету Шаранговича 30 (16+14) очков в 53 матчах за "Нью-Джерси".

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