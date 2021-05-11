Путин в игноре

Путин в игноре2
- Кирилл Сазонов
- 11.05.2021, 9:56
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Так стоит ли затягивать с финальным аккордом?
Что такое фиаско? Это когда в день рождения или другой очень значимый для тебя праздник готовишься, зовешь друзей, накрываешь роскошный стол, заказываешь ведущего и шоу-программу, а никто не приходит. Ты не интересен никому.
Это сухой остаток результатов твоей жизни и реальный показатель статуса.
Я еще помню, сколько усилий Путин прилагал в свое время, чтобы 9 мая собрать как можно больше важных гостей. Лидеров ведущих европейских государств, кого-нибудь статусного из США, лидеры стран СНГ в обязательном порядке.
Чтобы всем показать важность мероприятия и собственную роль — и гостям, и зрителям. И вот итог на 2021 год. приехал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Больше никого. Это позорище, унижение и провал международной политики.
Очевидно всем, даже придворным кремлевским льстецам. Самоизоляция. Одиночество. Унизительное публичное пренебрежение.
Единственное, чем Путин может себя утешить — это не финальный аккорд. На похоронах он еще сорвет джек-пот пусть не по гостям, но по тостам и упоминаниям в самых разных странах. Так стоит ли затягивать?…
Кирилл Сазонов, «Фейсбук»