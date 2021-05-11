В Германии начинается экономический бум 1 11.05.2021, 10:12

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Автомобили концерна Volkswagen в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Фото: Reuters

Его обеспечат семь драйверов роста.

Крупнейшая экономика ЕС и главный рынок сбыта энергоносителей из России в ближайшие месяцы резко ускорит рост ВВП. Deutsche Welle рассказало о том, благодаря чему ФРГ вновь станет локомотивом Европы.

Пока еще в Германии на торговых улицах и в развлекательных кварталах царит уныние: большинство магазинов из-за третьей волны коронавируса закрыто, рестораны работают разве что на вынос, ни о каких походах в кино, на концерты или ночные клубы и речи нет. Глядя на все это, трудно поверить, что в стране начинается экономический подъем, тем более бум. Да и данные по 1-му кварталу свидетельствуют о сокращении ВВП с января по март на 1,7% по сравнению с 4-м кварталом 2020.

Однако об общем состоянии столь крупной и диверсифицированной экономики, как немецкая, нельзя судить по одному лишь облику торговых улиц или, скажем, по бедам общепита. Для того, чтобы нарисовать более полную картину, DW обратилась к свежим статистическим данным и индикаторам деловой активности, актуальным исследованиям и последним новостям из мира бизнеса. Они позволяют сделать вывод, что выход экономики Германии из затянувшегося кризиса в ближайшее время резко ускорится и что быстрому наращиванию ВВП в 2021 году будут способствовать по меньшей мере 7 драйверов роста.

Промышленное производство сыграет ключевую роль в восстановлении экономики ФРГ

Основным мотором вновь станет, как и в прошлом году, обрабатывающая промышленность. В ФРГ ее вклад в формирование ВВП значительно выше, чем, к примеру, в США, во Франции и тем более в Великобритании. В этом плане немецкая экономика по своей структуре больше похожа на азиатские – японскую и южнокорейскую. "Германия является одним из немногих крупных высокоразвитых народных хозяйств, которые по-прежнему располагают сильной индустриальной базой", - напоминает в недавнем исследовании о потенциале немецкой экономики Аналитический центр Deutsche Bank (DB Research).

Производство электродвигателей и генераторов на заводе Pamo Reparaturwerk в городе Биттерфельде-Вольфене

О ближайших перспективах промышленности обычно наиболее красноречиво свидетельствуют портфели заказов предприятий. 6 мая Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что объемы полученных в марте заказов на 9,1% превысили показатель февраля 2020 года - последнего месяца перед началом пандемии в стране. А министерство экономики ФРГ уточнило, что эти объемы вот уже шесть месяцев подряд превосходят достигнутый тогда уровень.

Таким образом, немецкие заводы на многие месяцы вперед обеспечены работой, хотя по количеству произведенной промышленной продукции они к концу 1-го квартала еще не успели вернуться на докризисный уровень. 7 мая экономический институт ifo подтвердил: оптимизм в индустриальном секторе ФРГ нарастает, индекс деловых ожиданий в обрабатывающей промышленности достиг наивысшего уровня с 1991 года.

Больше всех на экспансию, согласно ifo, настроены сейчас производители электроники и автомобилей, загрузка производственных мощностей в автомобильной промышленности уже превысила 91%. Так что теперь главная проблема этой ключевой для немецкой экономики отрасли - уже не упавший спрос, а резко обострившийся дефицит микрочипов для автомобилей, который, однако, будет стимулировать дальнейшее наращивание выпуска полупроводников.

Серьезный импульс росту ВВП ФРГ даст к тому же стремительно растущее производство различных вакцин от коронавируса и компонентов к ним, чем занялось сейчас большое число немецких фирм. Речь, прежде всего, о совместной вакцине компаний BioNTech и Pfizer, с которыми Евросоюз только что заключил договор о поставке 1,8 млрд доз до 2023 года. Значительная часть этого гигантского заказа будет выполняться именно в Германии.

Экспорт продукции Made in Germany устойчиво растет и будет расти

Немецкая индустрия производит намного больше промышленных товаров (прежде всего - автомобилей, станков, оборудования, химической и фармацевтической продукции), чем требуется внутри страны. Поэтому чрезвычайно важное значение для ВВП страны имеет экспорт.

После его обвального сокращения в марте и апреле прошлого года из-за повсеместных жестких локдаунов объемы немецких поставок на мировой рынок, по данным Destatis от 7 мая, растут уже 11 месяцев подряд и в марте, составив 126,5 млрд евро, почти вернулись на уровень прошлого февраля. Так что можно исходить из того, что по итогам апреля или, самое позднее, мая данный показатель выйдет в плюс в годовом выражении.

Производство и проверка качества полупроводников на заводе фирмы Elmos в Дортмунде

Крупнейшими торговыми партнерами Германии, причем с большим отрывом, являются государства ЕС, и по мере того, как они в ближайшие месяцы будут снимать всевозможные карантинные ограничения и вновь наращивать экономическую активность, поставки в эти страны непременно существенно увеличатся.

Но пока наиболее быстрыми темпами растет экспорт продукции Made in Germany в Китай, где экономика чрезвычайно быстро восстанавливается после пандемии. Большие надежды немецкие производители промышленной продукции связывают также с гигантскими инфраструктурными программами президента США Джо Байдена. Именно тесно взаимосвязанные между собой промышленное производство и экспорт и станут в этом году двумя главными драйверами роста немецкой экономики.

Благодаря высокому спросу на жилье продолжается строительный бум

Третьим мотором экономики будет строительный бум, который продолжается в Германии вот уже шесть лет. Его не смогла остановить даже пандемия: если промпроизводство и экспорт в 2020 году упали, то строительная отрасль увеличила выручку на 6,6% до рекордных в истории страны 98,3 млрд евро, подсчитало Destatis в феврале после опроса примерно 9100 строительных предприятий с 20 и более сотрудниками.

При этом наиболее динамично развивалось жилищное строительство, которое стимулируется ростом населения, увеличением жилплощади на человека, обострившимся дефицитом доступного жилья и чрезвычайно дешевой ипотекой, вызванной исторически низкими процентными ставками в еврозоне. В результате портфель заказов в сфере жилищного строительства вырос на 7,6%, и основная часть из них будет выполняться как раз в этом году.

В Берлине бывшие склады перестраивают в многоквартирные дома

Правда, в 1-м квартале объемы строительства в Германии снизились, главным образом из-за холодной погоды, что стало одной из главных причин сокращения ВВП. Однако во 2-м квартале отрасль обычно наверстывает подобное зимнее отставание. В то же время портфель заказов продолжал нарастать. 23 апреля Destatis сообщило, что в феврале поступили заказы на 7,1 млрд евро, что на 7,6% выше показателя февраля 2020 и самый большой объем, когда-либо полученный немецкими строителями в этом месяце. Причем теперь вновь увеличиваются заказы на сооружение и промышленных объектов.

Массовая вакцинация населения даст импульс потреблению и внутреннему туризму

Несомненным драйвером роста деловой активности, особенно в сфере услуг, станет массовая вакцинация населения ФРГ от коронавируса. В 1-м квартале она пробуксовывала из-за нехватки вакцин, теперь их поставки нарастают с каждой неделей, и по данным на 10 мая уже 32,8% всех жителей Германии получили как минимум одну дозу. Поэтому можно исходить из того, что в июле подавляющее число желающих будет полностью привито.

Это позволит властям уже в мае-июне шаг за шагом отменять значительную часть карантинных ограничений, прежде всего - на определенных условиях открывать предприятия торговли и общепита, туристические объекты и учреждения культуры.

Безлюдная торговая улица в Кельне, где в апреле с 21 до 5 часов утра из-за пандемии ввели комендантский час

Поэтапное снятие ограничений с большой долей вероятности повлечет за собой потребительский бум: немцы истосковались по привычному образу жизни с шопингом, сидением в кафе, походами по ресторанам и поездками в отпуск. Одновременно у многих жителей страны за месяцы предыдущего и нынешнего локдауна, в той или иной форме продолжавшегося в ФРГ с ноября 2020 года, накопился значительный отложенный спрос.

Агентство маркетинговых исследований GfK указало 28 апреля на "чрезвычайно высокую норму сбережения" в Германии, достигшую в ходе пандемии 16%. Иными словами, жители страны довольно долго регулярно откладывали шестую часть своих доходов. В результате теперь "большинство домашних хозяйств располагает значительными финансовыми средствами, которые можно пустить на потребление", подчеркнуло агентство и отметило, что индекс GfK, измеряющий склонность опрашиваемых к совершению покупок, вырос в апреле третий месяц подряд.

Наряду с ожидаемым потребительским бумом еще одним драйвером роста ВВП ФРГ станет весьма вероятный бум внутреннего туризма, ведь опыт 2020 года показал, что многие немцы непременно захотят в отпуск куда-то уехать, но из-за опасений заразиться коронавирусом и непонятной ситуации с открытием границ предпочтут отдыхать внутри страны.

Роста ВВП Германии может составить в 2021 году 4 процента

Седьмым драйвером роста ВВП могут стать те 25,6 млрд евро, которые полагаются Германии из фонда восстановления стран Евросоюза после пандемии размером в 750 млрд евро, решение о создании которого находится сейчас в ЕС в стадии ратификации. Правительство ФРГ решило инвестировать эти средства, которые будут поступать в течение нескольких лет, в зеленые технологии и цифровизацию, в частности, в развитие водородной экономики, модернизацию железной дороги, установку зарядных станций для электромобилей и покупку автобусов с экологичными двигателями для общественного транспорта.

Благодаря перечисленным здесь 7 основным драйверам роста (которые не исключают и других факторов) немецкая экономика имеет в 2021 году реальные шансы сделать существенный рывок в своем развитии. Поэтому Deutsche Bank повысил прогноз роста ВВП Германии в этом году с 3,7% до 4%, а Commerzbank - с 3,5% до 4%. Для России, в свою очередь, это означает не только и даже не столько перспективу увеличения поставок в Германию энергоносителей, сколько высокий спрос на немецком рынке на самое разное российское сырье от металлов до древесины.

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