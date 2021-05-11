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Том Круз в знак протеста вернул награды «Золотого глобуса»

  • 11.05.2021, 10:27
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Том Круз в знак протеста вернул награды «Золотого глобуса»
Том Круз

Знаменитый актер недоволен составом жюри Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Знаменитый американский киноактер Том Круз вернул свои награды "Золотого глобуса" Голливудской ассоциации иностранных журналистов (HFPA) в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри этой организации, присуждающей кинопремии, сообщили американские СМИ вечером в понедельник, 10 мая, передает dw.com.

За свою карьеру Круз трижды удостаивался "Золотого глобуса": в 1990 году - за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" (Born on the 4 of July , 1989), в 1997 году - за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме ("Jerry Maguire", 1996) и в 2000 году - за лучшую роль второго плана в фильме "Магнолия" ("Magnolia", 1999).

Ранее в тот же день американская медиакомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", заявила, что не будет делать этого в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом медиакомпания выразила готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены необходимые изменения.

Отсутствие расового разнообразия

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы резко критикуют за полное отсутствие темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также за непрозрачные критерии предоставления членства в этой организации. Организаторы обещали исправить эти недостатки и "произвести необходимые изменения". Однако крупные фирмы в Голливуде, а также такие звезды, как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали обещанные реформы как недостаточные.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая HFPA, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Награда была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года церемонию вели члены HFPA, а впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.

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