СМИ: В Казани 17-летний подросток застрелил в школе девять человек
- 11.05.2021, 10:34
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Среди жертв трагедии — восемь школьников и учитель.
В России в одной из школ Казани произошла стрельба, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По данным источника «Интерфакса» в администрации учебного заведения, в школу проник вооруженный подросток.
Девять человек, по предварительным данным, погибли во время стрельбы.
Среди жертв трагедии — восемь школьников и учитель.
По предварительным данным, один из стрелявших задержан, им оказался 17-летний подросток. Эти данные подтвердил собеседник «РИА Новости».
По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.