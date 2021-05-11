Washington Post: Пекин подал важный сигнал в Южно-Китайском море 11.05.2021, 10:44

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иллюстрация: pixabay

США стоит обратить внимание на регион.

«Война - это способ научить американцев географии», - писал в свое время американский автор Амброз Бирс. Будучи солдатом во времена Гражданской войны, Бирс стал свидетелем ужасных военных сцен. Определяющим вопросом для будущего века является то, смогут ли американцы «изучить географию» до того, как она втянет США в очередной потенциально губительный конфликт. Для начала стоит обратить внимание на противостояние Америки и Китая, в частности, на Южно-Китайское море, пишет Washington Post (перевод — zn.ua).

Через этот водный путь проходит примерно треть мирового международного судоходства «стоимостью» около 5 трлн долларов в год. На эту территорию приходится более 10 процентов годового мирового вылова рыбы. Море фактически является «спасением» для многих крупных экономик, включая Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Сингапур.

На своей восточной стороне Южно-Китайское море соединяет Азию и Америку, а на западной стороне соединяет Азию с Ближним Востоком и Европой. Американский писатель Даниэль Ергин считает, что «эти воды полны рисков».

Китайский географ начала 20 века Бай Мейчу «оценил» силу сферы своих исследований. «Развитие нации - это то, для чего нужно изучение географии», - пояснил он.

В 1936 году Мейчу аргументировал свое утверждение, опубликовав карту Южно-Китайского моря. Наряду с побережьями для обозначения границ, карта Мейчу включала теоретическую линию из девяти пунктиров, что простирались из Китая, учитывая рифы и мели, которые определяли уровень контроля Пекина в этих водах.

Этот «картографический блицкриг», известный как «линия девяти пунктиров», фактически стал официальной политикой Китая. Пекин претендует на власть почти над всем морем. И благодаря мощному экономическому росту страны, Китай получает все больше шансов расширить военно-морскую и политическую власть, необходимую для реализации своих амбиций.

За последние десять лет Южно-Китайское море было «ареной постоянного напряжения». В декабре, в то время как американцев отвлекали праздничные дни и выборы, Китай обвинил США в нарушении своей территории и заявил, что его флот преследовал американский эсминец «USS John S. McCain» в спорных водах на восток от Вьетнама, и флот Пекина смог «выгнать» американский корабль со «своей территории».

Однако этот инцидент был слишком «размытым» по своей сути. Американский эсминец занимался «операцией свободы судоходства», в которой Соединенные Штаты отстаивают права на проход в этих водах - не только для американских кораблей, но и для судов всех стран.

Тем не менее, заявления и воинственные требования Китая являются признаком потенциальной опасности. Пока американцы были втянуты во внутриполитический кризис, который через несколько дней привел к штурму Капитолия, Китай «похвастался миру», что сумел запугать ВМС США.

Пекин нашел возможность использовать внутриполитические проблемы Америки в свою пользу.

Многие соседи Китая и вообще большинство стран мира полагаются на Соединенные Штаты в обеспечении свободного прохода этим критическим водным путем. Но Пекин хочет, чтобы США полностью отказались от своих намерений в Южно-Китайском море, однако это изменило бы баланс региональной силы в пользу Китая и дало бы Пекину возможность утвердить полную власть над Тайванем.

Критическая важность этой «горячей точки» не должна определяться ценой войны. Лучший способ предотвратить военный конфликт - это построение крепкого международного фронта в пользу открытого моря.

Механизм существует: после десятилетий споров Сенат США должен начать адаптироваться к изменившейся реальности и ратифицировать членство США в Конвенции ООН по морскому праву. Два поколения консервативных сенаторов выступали против договора из-за слишком широкого ограничения суверенитета США.

Конечно, для Америки было бы выгоднее, если бы ВМС США были единственной силой в этих водах. Но Китай строит военно-морские силы, способные конкурировать с американским флотом, а это означает, что США понадобится поддержка большего количества партнеров и союзников.

Ратификация договора о морском праве - официальное согласование политики США с остальным международным сообществом, могло бы показать, что потенциальный конфликт в Южно-Китайском море - это не просто игра за власть между Китаем и США. Это противостояние между Китаем и миром, который зависит от свободного и открытого Южно-Китайского моря, резюмирует издание.

Пытаясь расширить свою власть на международной арене, Китай провел последние 40 лет избегая лишних рисков. Относительно легко подавляя более слабые государства, Пекин рассчитывает свои действия относительно влиятельных стран. Однако в последнее время стратегия Китая меняется, учитывая то, что конфликт Пекина с Западом может перерасти в новую «холодную войну».

В ковидном мире мыльные пузыри хай-тека неконтролируемо растут, как и цена биткоина, но усиливается и чувство тревоги, что рано или поздно эти пузыри лопнут под собственным давлением, и ничем не обеспеченная ликвидность уничтожит и рынок, и доллар вместе с ним. Причиной этого может стать не только возвращение мировой экономики к «нормальному» функционированию. Дело в том, что у хай-тека в США появился конкурент, и он довольно специфически относится к правилам Уолл-стрит. Этот конкурент — Китай. Уже нет никаких сомнений, что в ближайшие годы развернется жесткое противостояние, и в первую очередь — на уровне государственных политик, за технологическое лидерство.

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