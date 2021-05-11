Ученые: Продолжительность зевка связана с размерами мозга 1 11.05.2021, 10:50

фото: Mark Kent, Flickr

Зачем нужна зевота и почему она «заразна» — наверное, одни из древнейших загадок.

Впрочем, в 2007 году Эндрю Гэллап (Andrew Gallup) и его коллеги выдвинули гипотезу, которая сегодня считается общепринятой: она связывает зевание с необходимостью охлаждать головной мозг, пишет Naked science.

Мускулы челюсти растягиваются, ротовые и носовые полости наполняются свежим воздухом, снижая температуру поступающей в мозг крови. Отсюда легко заключить, что чем крупнее мозг, тем интенсивнее требуется зевать, чтобы его охладить. Действительно, в 2016 году команда Гэллапа сравнила время зевания у 24 видов млекопитающих, показав, что оно коррелирует с размерами их мозга. Так, мышам для охлаждения органа было достаточно в среднем 0,8 секунды, а людям — 6,5 секунды.

В своей новой статье, опубликованной в журнале Communications Biology, Гэллап и его соавторы приводят результаты подобной работы в уже более широких масштабах. В различных зоопарках мира ученым удалось собрать почти 1300 записей зевоты у представителей 55 видов млекопитающих и 46 видов птиц, подтвердив надежную положительную корреляцию между ее длительностью, числом нейронов в головном мозге и его массой.

«Несмотря на то что поведенческий паттерн зевка строго зафиксирован, его продолжительность меняется с изменением мозга», — резюмируют авторы статьи. По их мнению, на то же указывает любопытное исключение в лице жирафов. Это единственные млекопитающие, которые, по-видимому, не зевают. Такая особенность может быть связана с их невероятно длинной шеей, которая заставила этих животных выработать собственные уникальные механизмы кровоснабжения и регуляции мозга.

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