Как дать шашлыку «вторую жизнь» после праздников 11.05.2021, 16:20

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Несколько интересных рецептов.

Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть несколько способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже, пишет сайт "Сегодня".

Макароны с мясом

Ингредиенты

600 г – шашлык;

500 г – макароны;

2 шт. – копченные колбаски;

по 1 шт. – морковь, лук, красный перец;

2 зуб. – чеснок;

3 ст. л. – томатная паста;

соль, перец, лавровый лист, паприка, сухой базилик, орегано – по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить пять минут.

Залить горячей водой и тушить 30 минут.

Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут.

Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью.

Тушить до готовности, украсить зеленью.

Рагу

Ингредиенты

300 г – шашлык;

2 шт. – кабачок;

по 1 шт. – баклажан, лук, перец болгарский;

3 зуб. – чеснок;

2 шт. – помидор;

200 г – томатная паста;

100 г – замороженный горошек;

кинза, лавровый лист; соль, перец – по вкусу;

1 ч. л. – хмели-сунели.

Способ приготовления

Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся).

Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить пять минут.

Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой.

За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек.

Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.

Шаурма (с куриным мясом или свининой)

Ингредиенты

1 шт. – лаваш;

100 г – шашлык;

1 шт. – свежий огурец;

20 г – сыр;

30 г – морковь.

Для соуса

100 г – сметана;

1 ст. л. – горчица;

2 зуб. – чеснок;

специи – по вкусу.

Способ приготовления

Мясо порезать, сыр и огурец натереть.

Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш.

Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке.

Сформировать шаурму.

Поджарить на сухой сковороде.

Суп с мясом

Ингредиенты

500 г – шашлык;

100 г – бекон;

50 г – маслины;

1 шт. – лук;

2 ст. л. – томатная паста;

2 шт. – маринованные огурцы;

сметана, перец, лимон и соль – по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне пять минут.

Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи.

Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.

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