Как дать шашлыку «вторую жизнь» после праздников
- 11.05.2021, 16:20
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Несколько интересных рецептов.
Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть несколько способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже, пишет сайт "Сегодня".
Макароны с мясом
Ингредиенты
600 г – шашлык;
500 г – макароны;
2 шт. – копченные колбаски;
по 1 шт. – морковь, лук, красный перец;
2 зуб. – чеснок;
3 ст. л. – томатная паста;
соль, перец, лавровый лист, паприка, сухой базилик, орегано – по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить пять минут.
Залить горячей водой и тушить 30 минут.
Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут.
Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью.
Тушить до готовности, украсить зеленью.
Рагу
Ингредиенты
300 г – шашлык;
2 шт. – кабачок;
по 1 шт. – баклажан, лук, перец болгарский;
3 зуб. – чеснок;
2 шт. – помидор;
200 г – томатная паста;
100 г – замороженный горошек;
кинза, лавровый лист; соль, перец – по вкусу;
1 ч. л. – хмели-сунели.
Способ приготовления
Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся).
Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить пять минут.
Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой.
За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек.
Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.
Шаурма (с куриным мясом или свининой)
Ингредиенты
1 шт. – лаваш;
100 г – шашлык;
1 шт. – свежий огурец;
20 г – сыр;
30 г – морковь.
Для соуса
100 г – сметана;
1 ст. л. – горчица;
2 зуб. – чеснок;
специи – по вкусу.
Способ приготовления
Мясо порезать, сыр и огурец натереть.
Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш.
Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке.
Сформировать шаурму.
Поджарить на сухой сковороде.
Суп с мясом
Ингредиенты
500 г – шашлык;
100 г – бекон;
50 г – маслины;
1 шт. – лук;
2 ст. л. – томатная паста;
2 шт. – маринованные огурцы;
сметана, перец, лимон и соль – по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне пять минут.
Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи.
Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.