Продолжаем давление по всем фронтам 11.05.2021, 16:24

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«Славянский базар» остался без звездных имен.

Следующая остановка пропаганды – «Славянский базар». Мы уже рассказывали про то, что это одна из самых любимых игрушек деда и про грандиозные планы Эйсмонт сделать из мероприятия еще один сеанс лигитимизации того, что невозможно сделать легитимным. Очередная спецоперация, потому что по-другому в концлагере не получается, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Даже в администрации понимают, что обеспечить аншлаги в этом году будет очень сложно даже на открытии и закрытии. Билеты традиционно дорогие (хотя в этом году их сделали даже чуть дешевле, чем в прошлом – самый дорогой квиток на открытие 203 рубля против 220 рублей). Однако благосостояние витеблян за год явно не улучшилось – это по-прежнему самая бедная область наряду с Могилевской.

Плюс все отчетливо осознают проблему отсутствия звездных имен, на которые раньше так или иначе собирался народ. Сейчас все силы брошены на то, чтобы привезти хоть какую-то звезду. И крайне желательно, чтобы она была не из России. Опять спецоперация. Только в этот раз нет возможности засекретить имена и назвать их в день открытия. Теряется смысл. С другой стороны, если объявить заранее, то звезда после объяснения ситуации со стороны гражданского общества может оперативно «передумать».

Как мы и говорили, имеет смысл оказывать давление по всем фронтам. Поэтому отправим на сайт «Базара», где все еще значатся в афишах такие артисты, как легендарный Кикабидзе, коренной брестчанин Корнелюк, шоу-балет «Тодес», пенсионерчики OTTAWAN… Ну, вы поняли, что делать.

Способ решения проблем с посещаемостью традиционные. Профсоюзы, БРСМ и «Белая Русь» должны обеспечить добровольно-принудительную явку. Из нового – планируется обязать выкупить часть билетов облисполком. И даже хотят организовать доставку людей (чего раньше никогда не было). Те самые большие и малые карусели, в которых обвиняли Тихановского, в деле.

К большому сожалению, под руководством «крэпких культурникаў» хорошее мероприятие деградирует до уровня конкурса песни в отдельно взятом колхозе.

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