Подозреваемого в стрельбе в казанской школе впервые допросили 11.05.2021, 16:52

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Фото: ТАСС

Ильназ Галявиев начинает диалог с признания, что «осознал себя богом».

Подозреваемый в стрельбе в школе №175 в Казани (Татарстан, Россия) 19-летний Ильназ Галявиев дал первые показания полиции. Видео допроса опубликовал Telegram-канал "Еду в Татарстан" 11 мая.

На кадрах показано, как его привязали к скамейке в камере. Сам подозреваемый начинает диалог с признания, что "осознал себя богом".

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть", – закричал он.

При этом обвиняемый утверждает, что именно сам "осознал, что он – бог", и впервые о таком открытии сказал матери.

"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Мне никто не говорил. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, – это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", – сказал Галявиев.

Данис Сабитов, который закончил школу на год позже Галявиева в эфире "Дождя" сказал, что в школьные годы он был "максимально тихим человеком, над ним насмехались".

Сабитов утверждает, что над ним "постоянно издевались".

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