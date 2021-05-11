«Восстанавливать будем всей Беларусью» 11.05.2021, 17:01

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Фото: «Наша Ніва»

Репортаж из Будслава, где спасали от пожара католическую святыню.

«Святыня горит!» Окрестности Будслава с самого утра на ушах. О том, что костел 18 века дымит, старики друг другу передают по телефону. В деревне Долгиново, что за 16 километров, с волнением провожают глазами пожарные машины, пишет nn.by.

В центре Будслава небо серое от дыма, в воздухе — горький запах кострища. На траве стоят скамьи и исповедальни — потом их затянут в постройку рядом с костелом. Главную икону Богоматери уже вынесли. Когда в половине одиннадцати полыхнуло пламя и обвалилась часть крыши, радовало только, что все ценности в безопасности.

Местный житель Петр был одним из тех, кто помогал спасать убранство.

«Нас здесь целая деревня собралась, человек 200, — рассказывает он. — Когда мне позвонили и сказали, что костел горит, сначала поверить не мог. Он же всю войну простоял!»

Местный житель Петр помогал тушить и вытаскивать вещи.

«Бабки старшие вспоминали, как они на землю легли возле костела, молили не бомбить», — смахивает слезу Данута. Сегодня утром она шла на работу в столовую на другом конце деревни, когда увидела дым.

«А потом как начали все звонить нам! Из Княгинина, говорят, был виден столб дыма. Наши пожарные приехали, но ведь у них лестницы невысокие — только деревенские дома из них тушить. Если бы минские сразу подоспели или вертолет нам прислали, может, успели бы спасти крышу. А там же книги старые хранились, все сгорело, видимо», — переживает женщина.

Среди тех, кто помогал выносить вещи, был католический активист Артем Ткачук.

«Мы с другими семьями и детьми приехали на реколлекции. То, что пожар в костеле, усмотрели в 7:50. Побежали на помощь, там уже люди спасали иконы. Потом уже в костел не зайти было — такой тяжелый смог стоял».

На месте с десяток пожарных машин — из Ильи, Вилейки, Молодечно, Минска. Пока одни спасатели работают на высоте, другие на земле готовят кислородные баллоны.

Первые сведения изнутри утешительны — хоть крыша обвалилась, но кирпичные перекрытия под ним целы. Внутри ничего не пострадало, только жирандоль упала. Огромный орган невозможно было вынести, поэтому пожарные дежурили у него и закрывали от горячих углей.

С самого утра спасателям помогает экскурсовод Евгений Апанасевич. Говорит, кирпичные перекрытия сильно нагрелись, неизвестно еще, как себя поведут. Внутри костела сейчас дымно, но росписи пламенем не тронуты.

На скамейке с сыном сидит Надежда. Она приехала из Докшиц вместе с мужем-пожарным — его вызвали в укрепление.

«Мы в этом костеле венчались, сына здесь крестили. Страшно такое увидеть. И за мужа страшно», — с волнением следит женщина за работой спасателей.

За трагедией, которая развернулась в центре деревни, местные наблюдают из парка. Плачут в телефоны, дежурят с иконами, принесенными из дома. Гадают: что же случилось?

Кто-то считает, что проводка — когда начался пожар, на несколько минут весь Будслав остался без света. Другие в эту версию не верят: несколько лет назад был хороший ремонт, и проводку проверяли — была исправна.

«Может, по чьей-то неосторожности загорелась? Здесь же бывают экскурсии. Да откуда мы можем знать… а-а-й, не думала никогда, что до такого доживу», — качает головой женщина.

Пожарные работали около шести часов. Деревенское кафе сегодня закрыто для посетителей — нужно покормить спасателей, которые не дали пламени уничтожить святыню.

Заместитель начальника Минского областного МЧС Виталий Пекурин после расскажет: в 7:47 поступило сообщение от пожаре, первые спасатели были на месте уже через четыре минуты. Задействовали 12 автоцистерн и 8 единиц другой спецтехники. Загорелись деревянные перекрытия в закрытых полостях, подать туда воду было сложно. Но дальше крыши огонь не распространился.

В Будслав съехались и минские ксендзы, епископ Казимир Великоселец и бывший архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Председатель Конференции католических епископов Олег Буткевич говорит, что внутрь костела после того, как пожар потушили, они не смогли еще попасть. Неизвестно, в каком состоянии древний деревянный алтарь, не повредило ли пламя стены — нужно проводить экспертизу.

«Восстанавливать будем, думаю, не только конфессией, но всей Беларусью. У нас уже и из-за границы спрашивают, какая помощь нужна».

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