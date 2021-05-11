На трассе М5 под Минском — многокилометровый затор 11.05.2021, 18:19

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Фото читателя TUT.BY

Скорость потока по трассе не более 20 км/ч.

Многокилометровый затор образовался на трассе М5 под Минском, сообщили tut.by читатели.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на несколько километров в направлении столицы растянулась от МКАД-2. Пользователи отметили на карте, что в районе затора проводятся какие-то дорожные работы. Также в этом месте произошло ДТП.

Читатели пишут, что скорость потока по трассе М5 не более 20 км/ч. Они связывают заторовую ситуацию с огромным количеством автомобилей, возвращающихся после длинных выходных в столицу.

Напомним, накануне больших выходных минчане массово выезжали из города. В пятницу в вечерний час пик пробки в Минске достигли максимальных 10 баллов.

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