На трассе М5 под Минском — многокилометровый затор
- 11.05.2021, 18:19
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Скорость потока по трассе не более 20 км/ч.
Многокилометровый затор образовался на трассе М5 под Минском, сообщили tut.by читатели.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка на несколько километров в направлении столицы растянулась от МКАД-2. Пользователи отметили на карте, что в районе затора проводятся какие-то дорожные работы. Также в этом месте произошло ДТП.
Читатели пишут, что скорость потока по трассе М5 не более 20 км/ч. Они связывают заторовую ситуацию с огромным количеством автомобилей, возвращающихся после длинных выходных в столицу.
Напомним, накануне больших выходных минчане массово выезжали из города. В пятницу в вечерний час пик пробки в Минске достигли максимальных 10 баллов.