Медведчука подозревают в передаче прав на месторождение на Крымском шельфе 11.05.2021, 21:25

1,386

Виктор Медведчук

Фото: Reuters

В СБУ рассказали, почему Козака и Медведчука подозревают в государственной измене.

Один из эпизодов уголовного производства в отношении нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака касается передачи спецслужбам Российской Федерации сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент "Гордон".

По словам Баканова, эпизод, о котором идет речь, произошел в августе 2020 года.

"Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сейчас, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Такой подарок для спецслужб Российской Федерации, по мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация", – сообщил Баканов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».