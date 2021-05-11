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Медведчука подозревают в передаче прав на месторождение на Крымском шельфе

  • 11.05.2021, 21:25
  • 1,386
Медведчука подозревают в передаче прав на месторождение на Крымском шельфе
Виктор Медведчук
Фото: Reuters

В СБУ рассказали, почему Козака и Медведчука подозревают в государственной измене.

Один из эпизодов уголовного производства в отношении нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака касается передачи спецслужбам Российской Федерации сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент "Гордон".

По словам Баканова, эпизод, о котором идет речь, произошел в августе 2020 года.

"Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сейчас, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личный состав, боевую подготовку. Такой подарок для спецслужб Российской Федерации, по мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация", – сообщил Баканов.

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