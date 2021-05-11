Космический зонд NASA возвращается домой с образцами астероида 11.05.2021, 21:51

фото: twitter.com NASASTEM

Миссия длилась почти пять лет.

Американское космическое агентство NASA сообщило о возвращении на Землю космического зонда OSIRIS-REx. Аппарат начал возвращение домой после того, как взял образцы с астероида Бенну, передает РБК.

Об этом речь идет на странице NASA в Twitter.

Зонд возвращается на Землю после космической миссии, которая длилась почти 5 лет. За это время аппарат добрался до астероида Бенну, которому более 4,5 млрд лет, и взял с него образцы горных пород и пыли.

Сейчас зонд уже отдалился от астероида и взял курс на Землю. Как ожидается, Земли космический аппарат достигнет 24 сентября 2023 года, после чего от него отделится капсула с образцами и войдет в атмосферу. Сам аппарат останется на орбите Земли.

Капсула с образцами должна с помощью парашюта приземлиться на тренировочном полигоне в Юте. После приземления капсулу заберут ученые, чтобы исследовать полученные с астероида образцы.

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