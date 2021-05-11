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Авиакомпания предложила туристам заменить отдых за границей на полет к Луне

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  • 11.05.2021, 22:17
Авиакомпания предложила туристам заменить отдых за границей на полет к Луне

Первый рейс запланирован на 26 мая.

Австралийская авиакомпания предложила туристам полюбоваться Луной вместо отдыха за границей. На это обратили внимание журналисты Bloomberg.

Так, авиаперевозчик Qantas объявил о продаже билетов на рейс, во время которого пассажиры смогут понаблюдать за полным лунным затмением. Уточняется, что это явление также называют суперлунием.

Заменить отпуск на полет к спутнику Земли авиакомпания предлагает за 1170 долларов. В стоимость также войдет фуршет перед взлетом с канапе и коктейлями. Первый рейс запланирован на 26 мая, а высота полета составит более 13 километров.

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